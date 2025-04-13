Eskişehir'de Bisiklet Yolu Projesi İçin Çalışmalara Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Bisiklet Yolu Projesi İçin Çalışmalara Başlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi’nin ilk etabı için çalışmalar başladı.

13.04.2025 13:11  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİEŞHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi'nin ilk etabı için çalışmalar başladı.

Ali Fuat Güven Caddesi'nden başlayan proje, toplam 23 kilometrelik bisiklet yolu ağı ve 10 bisiklet istasyonunu kapsıyor. Projenin ilk etabında, Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Eti Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi ve Sivrihisar 2 Caddesi gibi kentin önemli arterleri bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yapım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına vatandaşlardan, başta Ali Fuat Güven Caddesi olmak üzere proje kapsamındaki güzergahlara araç park etmemeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Projeyle birlikte, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehirde aktif yaşamın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fırat Bilgili, "Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları ve park istasyonları projemizle toplamda 72 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 26 farklı noktada bisiklet park istasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların ilk etabında da öz kaynaklarımız ile 23 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 10 adet farklı noktada bisiklet park istasyonları için çalışmalarımız başladı" dedi.

Eskişehir Bisiklet Ulaşım Platformu üyesi İrfan Akkaya, "Trafiğin yoğun olduğu geçişlerde bisiklet yoluna ihtiyacımız vardı. Bizim bisikleti alternatif bir ulaşım seçeneği olarak kullanabilmek için Büyükşehir Belediyesinin bizi gözetmesi, kollaması, özellikle tehlikeli olan noktalarda bisiklet yollarının yaygınlaştırılması çok önemli. Ayşe Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Hülya Avdan ise "Bisiklet yollarının yapılıyor olması bizim için çok önemli ve değerli. Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yolların bütün şehre yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların bu bisiklet yollarıyla ortadan kalkacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bisiklet Yolu Projesi İçin Çalışmalara Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

13:23 Bakan Fidan’dan “Trump Türkiye’yi ziyaret edecek mi“ sorusuna yanıt Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt
12:51 Rusya, Sumi’ye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü var Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 14:24:08. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bisiklet Yolu Projesi İçin Çalışmalara Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement