Eskişehir'de Bisiklet Yolu Projesi İçin Çalışmalara Başlandı

(ESKİEŞHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi'nin ilk etabı için çalışmalar başladı.

Ali Fuat Güven Caddesi'nden başlayan proje, toplam 23 kilometrelik bisiklet yolu ağı ve 10 bisiklet istasyonunu kapsıyor. Projenin ilk etabında, Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Eti Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi ve Sivrihisar 2 Caddesi gibi kentin önemli arterleri bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yapım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına vatandaşlardan, başta Ali Fuat Güven Caddesi olmak üzere proje kapsamındaki güzergahlara araç park etmemeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Projeyle birlikte, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehirde aktif yaşamın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fırat Bilgili, "Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları ve park istasyonları projemizle toplamda 72 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 26 farklı noktada bisiklet park istasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların ilk etabında da öz kaynaklarımız ile 23 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 10 adet farklı noktada bisiklet park istasyonları için çalışmalarımız başladı" dedi.

Eskişehir Bisiklet Ulaşım Platformu üyesi İrfan Akkaya, "Trafiğin yoğun olduğu geçişlerde bisiklet yoluna ihtiyacımız vardı. Bizim bisikleti alternatif bir ulaşım seçeneği olarak kullanabilmek için Büyükşehir Belediyesinin bizi gözetmesi, kollaması, özellikle tehlikeli olan noktalarda bisiklet yollarının yaygınlaştırılması çok önemli. Ayşe Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Hülya Avdan ise "Bisiklet yollarının yapılıyor olması bizim için çok önemli ve değerli. Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yolların bütün şehre yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların bu bisiklet yollarıyla ortadan kalkacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.