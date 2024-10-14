Eskişehir'de Dünya Göçmen Kuşlar Günü Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" dolasıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından "Böcekleri Koru, Kuşları Koru!" temasıyla Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Göçmen kuşların korunmasına dikkat çekmek amacıyla Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi Eskişehir Hayvanat Bahçesi tarafından düzenlenen şenlikte, göçmen kuşların hayatta kalması ve ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekildi.

Hayvanat Bahçesi personeli çocuklara akbaba şeklinde uçurtmalar hediye etti.