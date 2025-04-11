Eskişehir'de Gençler İçin Resim Atölyesi

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), güzel sanatlara ilgi duyan gençler için yaşama geçirilen atölyede, temel resim teknikleri konusunda katılımcılara yeni bakış açıları kazandırıyor.

EBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, sanat alanında kariyer yapmayı planlayan gençlerin üretkenliğini artırmak ve iş imkanlarını çoğaltmak amacıyla geliştirilen resim atölyesinde yaklaşık 60 genci buluşturdu.

Kentpark içinde bulunan Çekirdek Sanat Atölyesi'nde, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Özgür Uğuz eğitmenliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, lavi tekniğinde temel ton çalışmaları, çeşitli tonlarda degradeler oluşturma ve fırça kullanımı ile özgün sanat çalışmaları yapıldı.

Genç sanatçılar, haziran sonuna kadar sürecek atölye sayesinde hem sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak hem de kendilerini ifade edebilecekleri profesyonel bir ortamda üretim yapabilecek.