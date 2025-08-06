Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

Eskişehir\'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
06.08.2025 13:07
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilik'te düzenlenen toplantıda, kentin güvenliği için çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Eskişehir genelinde 15 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi veren Aksoy, şunları söyledi:

"Bu süreçte 3'ü orman yangını olmak üzere toplam 34 yangın meydana gelmiştir. Bunlardan 23'ü ekili alan yangını, 4'ü örtü yangını, 3'ü anız yangını ve 1'i de saman yangınıdır. Yapılan değerlendirmelerde yangınların 9'u doğal nedenlerden, 9'u elektrik trafosundan, 6'sı tarım makinesi paletlerinden çıkan kıvılcımlardan, 3'ü yüksek gerilim hatlarına kuş çarpması sonucu, 2'si kuru otların temizlenmesi sırasında çıkan kıvılcımdan, 1'i cam kırıklarının yansımasından, 1'i sigara ateşinden, 1'i kasten anız yakılmasından, 1'i işçilerin dikkatsizliğinden ve 1'i de söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklanmıştır."

"Anız yakan bir kişiye 5 bin 567 lira ceza kesildi"

Vali Aksoy, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Valilik tarafından bazı kararlar alındığını anımsatarak, bu kararları ihlal eden kişilere yönelik çeşitli idari yaptırımlar ve adli soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda ormanlara giriş yasağını ihlal eden 77 kişiye toplam 227 bin 381 lira idari para cezası uygulandığını kaydeden Aksoy, "Kasten anız yakan bir kişiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 bin 567 lira ceza kesildi. Yangın döneminde 12 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 10'u serbest bırakıldı, 2'sine ise adli kontrol kararı verildi." dedi.

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına kadar ulaşan yangına ilişkin çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aksoy, "Bu yangında yaklaşık 70 dönümlük alan zarar gördü. Müdahale çalışmalarında 552 personel ve 195 araç görev aldı. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makinesi gibi araçlar kullanıldı. Komando birliklerimiz tarafından çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yangına müdahale sırasında görevleri başında şehit olan personele Allah'tan rahmet dileyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Yangına müdahale sırasında alevlerin aniden parlaması sonucu arada kalan, vatanına ve milletine hizmet aşkıyla görevinin başında şehit olan Eyüp Dereli, Enes Kızılyer, Sercan Ünti, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ı, yeşil vatan için mücadele ederken canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika

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