Eskişehir\'de Kaçak Silah Operasyonu

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Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak silah üretilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve silah imalatında kullanılan 139 materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.