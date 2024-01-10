Eskişehir\'de Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de takla atıp, devrilen kamyonun şoförü Süleyman Öztürk, hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı sıralarında Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Öztürk kullandığı 26 AGS 024 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon takla atarak devrildi. Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.