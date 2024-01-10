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Eskişehir'de Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, kamyonun takla atması sonucu şoför Süleyman Öztürk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'de Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 13:54,
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ESKİŞEHİR'de takla atıp, devrilen kamyonun şoförü Süleyman Öztürk, hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı sıralarında Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Öztürk kullandığı 26 AGS 024 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon takla atarak devrildi. Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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