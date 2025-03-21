Eskişehir'de Karla Mücadele Ekipleri Yoğun Çalışma İçinde

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından kırsal kesimlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı. Gece saatlerinden itibaren harekete geçen ekipler, kırsal kesimlerdeki ana arterler ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı da teyakkuzda bekliyor.

Yetkililer, sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Karla mücadele çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.