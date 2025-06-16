Eskişehir'de Katılımcı Bütçe Uygulaması Başlatıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Katılımcı Bütçe" uygulamasını "Bi'fikirle hep birlikle Eskişehir" sloganıyla başlattıklarını duyurdu. Ünlüce, "Kentimizi geleceğe ortak akılla hazırlıyor, 2026 yılı bütçemizde sizlerin de imzası olsun istiyoruz. Projelerinizi 6 Temmuz'a kadar bize gönderin, yarınlar bizim olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi, kent sakinlerinin katkılarıyla hazırlanacak. Bugün başlayan proje başvuru süreci, 6 Temmuz'da sona erecek. EBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen uygulama, vatandaşların beklentilerine doğrudan yanıt verebilecek şekilde tasarlandı.

Başkan Ünlüce, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, katılımcı bütçeleme, yönetim anlayışımızın temel taşlarından biri olarak; şeffaflık ve ortak akıl prensipleriyle hayat bulmaktadır. Bizler, halkımızla birlikte yönetmenin, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmanın ve karar alma süreçlerini birlikte yürütmenin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sizlerin görüşleri, öncelikleri ve önerileri bizim için yol gösterici olacaktır. Katılımcı bütçeleme süreci; şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirmek, hizmetlerimizi gerçek ihtiyaçlara göre planlamak için güçlü bir araçtır. Hep birlikte, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeliyle, ortak akılla kararlar alarak daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Sizlerin katılımı, önerileri ve desteği bu sürecin başarısı için en büyük güç kaynağımızdır. Bu süreçte her bir vatandaşımızın söz sahibi olması, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak ve karşılıklı güveni daha da pekiştirecektir. Hepinizi katılımcı bütçeleme sürecine aktif olarak katılmaya ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmaya davet ediyorum."

Vatandaşlar başvurularını, 'bifikirle.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ise (0222) 211 55 00/1336 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.