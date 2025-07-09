Eskişehir\'de Tarım Arazisinde Yangın

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oklubalı Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İnönü Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.