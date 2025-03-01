4 TUTUKLAMA
Eskişehir'de polisin düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i savcılık sorgusununda ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ESKİŞEHİR,
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Tefeci Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
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