Eskişehir'de Telefon Dolandırıcılığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Telefon Dolandırıcılığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada birçok değerli eşya ve para ele geçirildi.

07.08.2024 09:44
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler A.E.S. ve H.D. Çifteler ilçesinde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro, 8 bilezik, 2 altın zincir, 1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Telefon Dolandırıcılığı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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