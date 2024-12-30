Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analiz Hizmeti Tamamlandı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz "Mobil Cihaz ile Toprak Analiz" hizmeti 14 ilçede tamamlandı. Çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen analizlerden, 316 çiftçiye ait 793 adet toprak analizi yapıldı. Çiftçiler desteğe teşekkür ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçi destek projeleri kapsamında başlattığı "Mobil Cihaz ile Toprak Analiz" hizmeti ile 14 ilçede çiftçilere ulaştı. Ağustos ayında 14 ilçede ve mahallelerinde faaliyet gösteren çiftçilerin alınan başvurular sonrası başlatılan uygulama kapsamında, 4 ay boyunca ekipler ücretsiz olarak toprak analizi yaptı.

Üreticinin tarımsal üretimden önce doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen analizlerden, 316 çiftçiye ait 793 adet toprak analizi yapıldı.

İlk olarak Mahmudiye ilçesinde başlayan proje kapsamında daha sonra Alpu, Beylikova, Çifteler, Han, Mihalıççık, Sivrihisar, İnönü, Günyüzü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Seyitgazi Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmanın kendileri için çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, "Bilinçli ekim yapmak ve daha verimli ürün almak için toprak analizi çok önemli. Bu konuda bizlere destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu tür desteklerin devamını dileriz. Çiftçi olarak desteklerle nefes alıyoruz" dedi.