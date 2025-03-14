Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Projesi 2025'te de Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Projesi 2025'te de Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik 'Ücretsiz Toprak Analizi' projesini 2025 yılında da sürdürerek, üreticilerin toprak verimliliğini artırmayı hedefliyor. Başkan Ayşe Ünlüce, uygulamanın sağlıklı ve çevre dostu tarım için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

14.03.2025 11:19
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiler için hayata geçirdiği "Ücretsiz Toprak Analizi" projesi, 2025 yılında da üreticilere hizmet vermeye devam ediyor. Çiftçilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sizlere sunduğumuz bu hizmeti kullanarak, daha verimli, sağlıklı ve çevre dostu tarım uygulamaları gerçekleştirebilir, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, üreticinin toprak verimliliğini artırmak, yerinde analiz imkanı sunmak amacıyla 2024 yılında başlattığı ve 14 ilçede 20 bin 242 dekar toprağın analizinin yapıldığı "Ücretsiz Toprak Analizi" uygulaması bul yıl da devam ediyor.

"Topraklarımızda verimi artırmak için çiftçimize büyük bir fırsat sunuyor"

Çiftçilerin tarımda verimli ekim yapması için 2025 yılının ilk "Ücretsiz Toprak Analizi" hizmeti Odunpazarı Ziraat Odası'nda gerçekleştirildi. Ziraat Odası Genel Sekreteri Haşim Akçay, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye böyle bir projeyi ücretsiz olarak hizmete geçirdiği için teşekkür ediyoruz. Bu uygulama, topraklarımızda verimi artırmak için çiftçimize büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

"Sağlıklı ve verimli bir toprak, sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alır"

Toprağın ve üretmenin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Tarım alanının verimliliğini belirleyen topraktır. Ne yazık ki, toprağımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde bilmeden yapılan tarım, yalnızca verimi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kaynakların israfına da yol açar. Bu noktada, toprak analizi yapmanın önemi devreye giriyor. Sağlıklı ve verimli bir toprak, sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alır. Ücretsiz toprak analizi, bu güvenceyi sağlamak için önemli bir adımdır. Sizlere sunduğumuz bu hizmeti kullanarak, daha verimli, sağlıklı ve çevre dostu tarım uygulamaları gerçekleştirebilir, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz" diye konuştu.

Toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçülüyor

Proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapabiliyorlar. Başvurular tamamlandıktan sonra Mobil Toprak Analiz ekibi, üreticinin tarla, bahçe ve seralarında ücretsiz bir şekilde toprak analizi yapıyor. Toprak analizinde pH değeri, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, kil, silt, kum ve katyon değişim kapasitesine bakılıyor. Yapılan analizler ile çiftçilerin tarım alanlarında verimli ekim yapması ve çiftçinin yüksek verimli ürün elde etmesinin hedeflendiği proje kapsamında analiz sonucunda toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçülüyor, hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanıyor hem de çiftçilerimize doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunuluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Projesi 2025'te de Devam Ediyor - Son Dakika

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