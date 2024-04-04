Eskişehir'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Eskişehir\'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Eskişehir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 16 silah ele geçirildi ve 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu ihlalleriyle mücadele edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 10 şüpheliye idari para cezası uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca, bıçak, kasatura ve kılıç gibi silahlar ele geçirildi ve 11 şüpheliye işlem yapıldı.

04.04.2024 14:39
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Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart-3 Nisan'da "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" ihlalleriyle mücadele kapsamında 4 olaya müdahale edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, yarı otomatik 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği şarjörü, 6 tabanca fişeği, 18 av tüfeği kartuşu ve 10 tabanca boş kovanı ele geçirildi.

Haklarında 9 bin166 lira idari para cezası uygulanan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirilerek, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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