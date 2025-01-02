Eskişehir'de Zabıta Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Zabıta Denetimleri Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, market denetimlerinin yanı sıra dilencilikle mücadele çalışmalarıyla da vatandaşların huzurunu sağlamaya devam ediyor. Ekipler, marketlerde hijyen, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri kontrol ederken, dilencilere de ceza uyguladı.

02.01.2025 12:22  Güncelleme: 14:00
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda marketler denetlendi, vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler ise işlem uygulanması için karakola götürüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların huzur ve sağlığı için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, park halinde bisiklet ve motosikletlerin üzerine, "Sayın bisiklet ve motosiklet sürücüsü; şehrimizin estetik görünümünün bozulmaması, ağaç ve kent mobilyalarının zarar görmemesi için bisikletlerinizi, motosikletlerinizi kent mobilyalarına, ağaçlara ve benzeri yerlere lütfen bağlamayınız. Aksi takdirde uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır" yazısını yapıştırarak, uyarıda bulundu.

Ekipler, marketlerde de hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, "Halk sağlığını korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmelidir. Raf ömrü geçen ürünlerle ilgili Alo Zabıta 153 ve Alo Gıda 174 ihbar hatlarına bildirmeniz büyük önem arz etmektedir.  Sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için herkesin dikkatli olması büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

Kent merkezi, ana arterler, kavşaklar başta olmak üzere çeşitli noktalarda çalışmalar yürüten ekipler, dilencilere de göz açtırmadı. Yayalaştırılmış bölgelerde işletmeleri ve vatandaşları rahatsız eden, kavşaklarda araç trafiğini tehlikeye düşüren, can ve mal güvenliği sorunu yaratarak vatandaşların duygularını istismar eden, çoğunluğu kadın ve çocuk dilenciler, ekipler tarafından işlem yapılmak üzere Zabıta Karakolu'na götürüldü. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle dilencilik yapan kişilere hiçbir para yardımı yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak, denetimlere şehrin tüm noktalarında aralıksız bir şekilde devam edileceğini bildirdii. Bu konuda Eskişehir Valiliği'nin "Dilencilikle Mücadele Edilmesi" hakkındaki genelgesini hatırlatan yetkililer, dilencilik yapmanın ve bu kişilere para verilmesinin yasaklandığını hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların "ALO 153 Zabıta İhbar ve Şikayet Hattı" ve belediyeye elektronik posta üzerinden talep ve isteklerini iletebileceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Zabıta Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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