Eskişehir'deki Çöp Ev Yeniden Temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'deki Çöp Ev Yeniden Temizleniyor

Geniş Video İzle

Eskişehir'de 2 yıl önce de temizlenen çöp ev, yeniden dolunca şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarken, sahibi temizlik çalışması esnasında kahveye gitti. Çöp evden çıkan lağım faresinin boyutu ekipleri şaşırttı.

21.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O çöp ev yine temizleniyor

Tonlarca çöp bulunan ev temizlenirken bina sahibi kahveye gitti

Çöp evden çıkan lağım faresinin boyutu şaşırttı

Çöplerden dolayı zemini görünmeyen evin temizlenme işleminin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 yıl önce de temizlenen ve mahkemenin toplum ve halk sağlığına zararlı kararı verdiği çöp ev yeniden dolunca, şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Evden yaklaşık 6 ton çöp çıkabileceği belirtilerken, sahibi temizlik çalışması esnasında kahveye gitti. Çöp evden çıkan lağım faresinin boyutu ise şaşırttı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Nasrettin Hoca Sokak üzerine 40 kapı numaralı tek katlı binada, kötü koku şikayeti üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda tek katlı binanın çöp ev olduğu belirlendi. Mahkemenin toplum ve halk sağlığına zararlı kararı verdiği eve, 12 kişilik Odunpazarı Belediyesi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte gitti. Evin bulunduğu sokak şeritlerle kapatıldı. İki yıl önce de temizlenen evin sahibi Yılmaz D.'nin ekipleri görünce kahveye gittiği öğrenildi.

Çöplerin arasından çıkan fare şaşırttı

Binanın tuğla ile örülmüş pencere kısımları belediye ekiplerince kırıldı. Binaya giren ekipler yaklaşık 6 ton çöp ile karşılaşırken, görevliler zehirlenme ihtimaline karşı koruyucu önlem aldı. Çöplerin temizlenmesi esnasında binadan çıkan ve oldukça büyük olduğu gözlenen lağım faresi ise çöplerin arasında yeniden kayboldu. Çöplerden dolayı zemini görünmeyen evin temizlenme işleminin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki Çöp Ev Yeniden Temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:11:50. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Çöp Ev Yeniden Temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.