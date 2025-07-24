Eskişehir'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Eskişehir\'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
24.07.2025 21:51
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangını, Afyonkarahisar'a da sıçrayarak büyük bir etki yarattı. Yangınla mücadele çalışmaları, 4 uçak, 4 helikopter ve 82 arazözle sürerken, dumanların oluşturduğu kızıl gökyüzü dikkat çekti. Yangından etkilenen bazı kişilerin hastaneden taburcu olduğu belirtilirken, çevre köyde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BÜRÜDÜ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahaleler ile sürüyor. Yamaçlardan tarım arazilerine doğru yaklaşan yangına, akşam saatlerinde askeri Chinook tipi helikopter de müdahale etti. Sarıcaova Köyü ile Alanlı Köyü arasındaki dağlık alanın yamacındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki köy arasındaki dağlık alanda alevleri kontrol altına alma çalışmaları dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Gökyüzünde oluşan kızıl renk dikkati çekti.

4 UÇAK, 4 HELİKOPTER, 82 ARAZÖZ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 82 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 8 greyder, 10 dozer, 1 vinç, 5 treyler, 2 lastik tekerlekli loder, 2 ambulans, 42 diğer araçlar olmak üzere toplam 520 personel ile müdahale edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden 3'ü dün akşam, 5'i de sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yangının ulaşma riskine karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyünden tedbir amacıyla dün tahliye edilen 58 kişi, 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan güvenli bölgede bekleyişini sürdürüyor. Sarıcaova Köyü merkezindeki AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'nde de ilgili kurumların yangına yönelik tedbir ve söndürme çalışmaları takip ediliyor.

'BİZ AKRABALARIMIZIN YANINA GİTTİK'

Yangının ilk anından itibaren seferber olduklarını belirten Sarıcaova köyü sakini Şaban Kurugöz (64), "Yangın öğle saatlerinde bizim tarafa sıçradı. Köydeki halk tahliye edildi. Rahatsızlığı olan yaşlılarımız ilk etapta tahliye edilerek KYK yurtlarına yönlendirildi. Ancak köyümüzün nüfusu az ve çevre köylerle akrabalık bağlarımız olduğu için biz akrabalarımızın yanına gittik. İki gündür köyde değildik, döndük. Bizim köyümüz şu anda yangın riskinden kurtuldu ama yangın hala devam ediyor" dedi.

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR'

Şehit haberiyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten Kurugöz, "Devletimiz, çevredeki halk burada. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz gıda ve çay dağıtıyoruz. Biz ormanlara her zaman sahip çıktık, zamanında tapulu arazilerimizi bile ormana verdik. Ormanlarımıza hep özen gösterdik. Ama ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Şehit olan arkadaşlarımız, gençlerimiz oldu. Asıl bizi en çok bu acı yıktı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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