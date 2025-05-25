Eskişehir Kitap Fuarı'nda Başkan Ünlüce'den Destek - Son Dakika
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Eskişehir Kitap Fuarı'nda Başkan Ünlüce'den Destek

25.05.2025 16:34
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 4. Eskişehir Kitap Fuarı'nda yayınevlerini ziyaret ederek kitapların önemine vurgu yaptı. Ünlüce, 'Kitapların ışığında daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz' dedi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 4. Eskişehir Kitap Fuarı'nda yayınevlerinin stantlarını ziyaret etti. Ünlüce, "Kitapların ışığında daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz. Kitapların gücüne inanıyoruz" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açan 4. Eskişehir Kitap Fuarı'na Başkan Ünlüce ve CHP İl Başkanı Yalaz sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fuar alanını birlikte gezen Ünlüce ve Yalaz, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Ünlüce ve Yalaz, kitap fuarı kapsamında şehre gelen gazeteci-yazar Saygı Öztürk, gazeteci-yazar Mustafa Balbay, yazar ve eğitmen Anooshirvan Miandji ile ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile bir araya geldi. Yazarlar, her iki başkan de için kitaplarını imzaladı.

Ünlüce, kitap fuarının Eskişehir'in kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Her yaştan insanı kitapla buluşturan bu organizasyonun bir parçası olmak mutluluk verici. Kitapların ışığında daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz. Kitapların gücüne inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Kitap Fuarı'nda Başkan Ünlüce'den Destek - Son Dakika

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