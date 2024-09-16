Eskişehir Oyun Evleri'nde İngilizce Eğitimi Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) başlattığı "Oyun Evleri" projesinde bu yıl ingilizce eğitimi de verilecek.

2001 yılında "Her Ev Bir Atölye" sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 250 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) devam ediyor. ESMEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, 71 Evler, Emek, Şirintepe Eğitim Merkezi ve kırsalda da Beylikova, Alpu, Çifteler, Mihalgazi, Sarıcakaya ile Sivrihisar Eğitim Merkezlerinde kurulan Oyun Evleri'nden hem çocuklar hem de anne babalar yararlanıyor. Çocuklara özel çeşitli etkinliklerin yapıldığı Oyun Evleri'nde bu yıl İngilizce eğitimi de başladı.

Kursiyer Sevgi Soylar 4 yaşındaki kızını Oyun Evleri'ne getirdiğini kendisinin de ESMEK'teki kurslardan yararlandığını belirterek, "Burası kızım için çok eğlenceli. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek onu çok eğlendiriyor. Hem ben kurslarda daha kaliteli vakit geçiriyorum hem de kızım Oyun Evleri'nde kaliteli vakit geçiriyor. Ayşe Ünlüce başkanımıza bize böyle bir alternatif sunduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

Oyun Evleri'nde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Ebru Burcu Ordu ise, "İngilizce şarkılar öğretiyoruz, sayıları, renkleri temel unsurları öğretiyoruz. Ana sınıfına başladıklarında İngilizce eğitimlerinde zorlanmayacaklar" diye konuştu.