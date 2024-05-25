Eskişehir Simidi Yapımı Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Simidi Yapımı Atölyesi Düzenlendi

Eskişehir Simidi Yapımı Atölyesi Düzenlendi

Eskişehir'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi. Atölyede öğrenciler, konuk şef Eyüp Köse'nin anlatımıyla simit yapım süreçlerini öğrendi ve uyguladı. Eskişehir simidinin tarifi ve fırınlama farklılıkları da anlatıldı. Etkinlik kapsamında diğer konular da atölye çalışmalarıyla devam edecek.

25.05.2024 09:49
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Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezince fakültenin Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Eskişehir Simidi Yapım Atölyesi'nde, Gastronomi Bölümü öğrencileri konuk şef Eyüp Köse'nin anlatımıyla simit yapım süreçlerini yakından izledi. Öğrenciler teorik anlatımın ardından uygulama sürecine geçerek Eskişehir simidi yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Alev Dündar, AA muhabirine, sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane, çikolata yapımı, kahveler, içecekler, asitli içecekler gibi dersler alan öğrencilerin donanımlı mezun olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Atölye etkinliğinde Eskişehir simidinin tarifi ve fırınlama farklılıklarının da anlatıldığını belirten Dündar, şu bilgileri verdi:

"Eskişehir simidi yapımı için protein oranı yüksek olmayan un ve yaş maya gerekiyor. Ayrıca bu simit için özellikle istenen şey incir pekmezi ve simit yapımına uygun özel susamı. Un, su ve maya ile güzel bir hamur oluşturuluyor, sonrasında pekmez ve susamla fırına sürülüyor. Orijinalinde meşe odunuyla çalışan bir fırında pişmesi gerekiyor ancak mutfağımızda öyle bir fırınımız ne yazık ki yok. Bu nedenle konvansiyonel fırında pişecek. Böyle ortamlarda yaparken de biraz sıvı yağ yağ ve şeker eklendi. Özellikle coğrafi işaretli olarak düşündüğümüzde en belirgin ayırıcı özelliği olarak yapımında incir pekmezini görüyoruz."

Dündar, hafta etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'a kadar Sivrihisar baklavası, Osmanlı mutfağı reçeteleri gibi konularda atölye çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdülkadir Can Denli ise bu tür etkinliklerin, farklı süreçleri görmeleri bakımından önemli yarar sağladığını vurguladı.

Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran özellikleri öğrendiklerini anlatan Denli, "Gastronominin mikrobiyoloji alanına yoğunlaşmış birisi olarak simitte kullanılan maya benim için çok önemli. Bir ürün nasıl fermente edilir ve fermantasyon süreci nasıl gerçekleşir, bunun üzerine burada yoğunlaşma fırsatı buluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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