Eskişehir Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Son yıllarda il genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda önemli atılımların yapıldığını, yeni projelerin hizmete sunulduğunu ya da başlatıldığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"2024 yılı Eskişehir'imizin ülkemizde ilklere imza attığı yıl olmuştur. Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000, ilk yerli ve milli uçak motoru TF6000 yeni yüzyılımıza şehrimizin ilk armağanları olmuştur. Yeni yılda da yeni ilklerin, başarıların, yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2025 yılının ülkemize, milletimize, siz değerli Eskişehirli hemşerilerime ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisi ile yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."