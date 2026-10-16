Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü

Otel sahibi Cüneyt Yılmaz, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kendisine ait otelde ölü bulundu. 44 yaşındaki Yılmaz'ın ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine polis ve savcılık inceleme başlattı.

OTEL ÇALIŞANLARI HABER ALAMAYINCA ODASINA GİRDİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bulunan bir otelde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Otelin sahibi olan 44 yaşındaki Cüneyt Yılmaz'dan bir süre haber alamayan çalışanlar, durumunu kontrol etmek için odasına girdi. İçeri giren görevliler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Cüneyt Yılmaz'ın durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede 44 yaşındaki otel sahibinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın kendi otelinde ölü bulunmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cüneyt Yılmaz'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polis ve savcılık ekipleri, 44 yaşındaki otel sahibinin ölümüne ilişkin inceleme yaptı.