ESMEK 2024-2025 Eğitim Dönemini Kapanış Programı ile Tamamladı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi'nin kadınlara meslek ve sanat eğitimi sunduğu ESMEK, 2024–2025 eğitim sezonunu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği kapanış programı ile tamamladı.

Kadınların eğitim alarak istihdam sağladığı Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 2024–2025 eğitim dönemini düzenlenen kapanış programı ile tamamladı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleşen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Programda ESMEK kursiyerleri sahne aldı. Drama, gitar, keman ve bağlama dinletileri büyük beğeni toplarken, halk oyunları gösterileri renkli anlara sahne oldu. ESMEK Türk Halk Müziği Korosu da unutulmaz bir konser verdi.

"Hedefimiz bu sayıyı 10 bine çıkarmak"

Kapanış programında konuşan Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, ESMEK'in başarıyla yürütülen kolektif bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Bu işlerin mimarı tek bir kişi değil. Geçmişten bugüne emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz ve hocalarımızın büyük emeği var. Burada izlediğimiz kısa performansların ardında saatlerce süren çalışmalar yatıyor. Şu an 7 binin üzerinde kursiyerimiz var. Hedefimiz bu sayıyı 10 bine çıkarmak" dedi.

"Çalışmaların artarak devam edeceğini belirtmek isterim"

ESMEK'in her yaştan bireye hitap ettiğini belirten Nemutlu, "Kursiyerlerimiz arasında halı dokuma eğitimi alan 80 yaş üstü bir büyüğümüz de var. Yani 7'den 70'e değil, 6 yaşından 80 yaşına kadar komşularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu çalışmaların artarak devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Gece sonunda sahne alan kursiyerler, kendilerine bu imkanları sunan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e teşekkür etti. Salondaki yurttaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür organizasyonların artarak devam etmesi yönünde temennilerini ifade ettiler.