Esnaf İşçilerine Gelirini Dağıttı - Son Dakika
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Esnaf İşçilerine Gelirini Dağıttı

1 Mayıs'ta bir kokoreç ustası, günlük kazancını işçilerine dağıttı ve onların bayramını kutladı.

02.05.2025 22:40
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"Bir zamanlar işçiydim" dedi, günlük kazancını işçilerine dağıttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kokoreç dükkanı işleten bir esnaf, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde günün gelirini işçilere dağıttı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kokoreç dükkanı işleten Efkan Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı. Geçmişte kendisinin de farklı işlerde çalıştığını belirten Kılıç, işçilerin değerini bildiğini vurgulayarak saat 15.00'ten sonra elde ettiği tüm günlük kazancını işçi kardeşlerine dağıtacağını açıkladı. Personeline ve emekçilere duyduğu sevgiyi dile getiren Kılıç, tüm işçilerin bayramını kutladığını belirtti.

"Personelim benim için gerçekten çok değerli"

Süleymanpaşa'da esnaflık yapan ve geçmişte birçok farklı işte çalıştığını belirten Efkan Kılıç, 1 Mayıs'ta işçilerin yanında olmak istediğini söyledi. Duygularını dile getiren Kılıç, "1 Mayıs İşçi Bayramı ama işçilerin birçoğu farklı yerlerde çalışıyor. Ben de çok işçilik yaptım, farklı yerlerde çalıştım. Bugün böyle bir şey aklıma geldi. Onların yanında olmak istedim. Onlar benim için çok değerli. Benim personelim benim için gerçekten çok değerli. Hepsini çok seviyorum. İşçilerimize sahip çıkmamız lazım. Bu memleket bizim, elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.

"İçimden böyle bir şey geldi"

Kılıç, 1 Mayıs günü saat 15.00'ten sonra elde edilen tüm geliri çalışan işçilere dağıtacağını açıklayarak, "İçimden böyle bir şey geldi. Onları çok seviyorum. İşçi Bayramı'nı kutluyorum, burada bütün işçi kardeşlerime selam olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 1 Mayıs, 1 Mayıs, Ekonomi, Güncel, Emekçi, Yaşam, Son Dakika

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