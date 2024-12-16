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Esnafa Kredi Desteği Artıyor

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AK Parti Yozgat Milletvekili Akgül, esnafa 544 milyar lira kredi desteği sağlandığını açıkladı.

16.12.2024 13:29
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kendisine muhalefet sıralarından "esnaf kan ağlıyor" tepkisi gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, "Esnafımıza 1,5 milyon liraya kadar kredi kullandırılmakta. Bursa'da daha çoğunu kullandırıyorum ben. 2002 yıllarına kadar 152 milyon liraydı bugün ise 544 milyar lira devlet destekli kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar teşekkür ederim" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da görüşmelerde söz aldı.

"Bundan önce hazırladığımız 22  bütçede Türkiye'nin her alanında ihyasını ve inşasını el birliğiyle gerçekleştirdik. Milletten aldığımız her bir kuruşu yine milletimize kaynak ve hizmet olarak döndürdük" diyen  Akgül, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Böylece istihdamımız ve kişi başına düşen milli gelirimiz artıyor. 2002 yılında 238 milyar dolar olan gayri safi yıllık hasıla 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. 3 bin 608 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 13 bin 243 dolara yükseldi. İstihdamda 2002 yılında aktif çalışan sayısı 19 milyon civarındayken 2024 yılında bu rakamlar 32 milyon 800 bine yaklaştı. İşte bu rakamlar büyümenin ve kalkınmanın en büyük göstergesidir."

Akgül'ün "Kefalet verebilen kooperatif sayısı 402 iken 2024 yılında bini geçti" sözleri üzerine muhalefet sıralarından, "esnaf kan ağlıyor başkan,  borç alıyorlar. Ayakta duramıyorlar " tepkisi geldi. Akgül ise "teşekkür ederim" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımıza 1,5 liraya kadar kredi kullandırılmakta. Usta ve genç girişimciler ile kaybolmaya yüz tutan meslekler içim 300 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi kullandırılmakta. Bursa'da daha çoğunu kullandırıyorum ben. 2002 yıllarına kadar 152 milyon liraydı bugün ise 544 milyar lira devlet destekli kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar teşekkür ederim. Yiğitler şehrimiz Yozgat'a 2002'den bu yana devlet yatırımını alan ilk 10 arasındadır."

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da şunları söyledi:

"Mali disiplin olmazsa olmazımızdır. Kurulduğu günden bugüne Kamu İhale Kurumumuz, kamu ihalelerinin verimli yatırımlara, teknoloji transferiyle kalkınma ve yerlileşme yönünde milli bir adıma dönüşmesinde katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede 2024'te 2 trilyon lirayı aşması beklenen kamu alımlarının rekabet, saydamlık ve verimlilik ilkelerince gerçekleşmesi Kamu İhale Kurumu'nun esas amacı olmuştur. Aynı zamanda kurum mevzuatın hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü, uygulamaların yönlendirilmesi konusunda görev ve sorumluluğunu yürütmektedir. Kamu İhale Kurumu kendi alanındaki iş ve işlemlerde piyasanın niteliğine uygun bir şekilde sürekli kendini yenileyerek faaliyetlerini sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esnafa Kredi Desteği Artıyor - Son Dakika

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