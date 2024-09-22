Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı

Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı

Kerimoğlu, Yapracık pazarında esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi ve kahvaltı yaptı.

22.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Yapracık pazar yerinde esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerimoğlu, beraberinde Başkan Vekili Özkan Deniz ve Zabıta İşleri Müdürü Zülküf Sancar ile sabahın erken saatlerinde Yapracık pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.

Kerimoğlu ve Başkan Vekili Deniz, tezgahlarına uğrayıp selamlaştıkları esnafla sohbet etti, dile getirilen talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Esnafla kahvaltı yapan Kerimoğlu ve Deniz, pazar esnafını ilgilendiren konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Gerekli notlarımızı aldık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerimoğlu, ziyarette, esnafla beraber kahvaltı yaparak sohbet ettiklerini belirterek, "Onların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. Bizlerin görevi halkımızın ve esnafımızın yanında olarak onları dinlemek ve sorunlarına çözüm üretmektir. Tüm esnafımıza güzel sohbetleri için teşekkür ediyorum ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından pazarcı esnafı, ziyaretlerinden ötürü Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na, Başkan Vekili Deniz'e ve Zabıta İşleri Müdürü Sancar'a teşekkürlerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
19:14 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
19:43 Beypazarı Belediye Başkanı’nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
19:36 Mesajı çok net Mourinho’dan derbi öncesi olay sözler Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler
19:23 Sokak ortasında adamı diri diri yaktılar Vahşetin arkasında iğrenç bir neden var Sokak ortasında adamı diri diri yaktılar! Vahşetin arkasında iğrenç bir neden var
18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:47 Bu metrobüslere ne oluyor Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var
18:22 Galatasaray’dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz
18:06 Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’e gitti Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti
18:04 Adana’da ’’süper hücre’’ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da ''süper hücre'' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
17:50 Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi! Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı
17:23 Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy’e Kur’an-ı Kerim ile geldi Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 20:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement