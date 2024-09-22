Esnafa Ziyaret ve Kahvaltı

Güncel

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Yapracık pazar yerinde esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerimoğlu, beraberinde Başkan Vekili Özkan Deniz ve Zabıta İşleri Müdürü Zülküf Sancar ile sabahın erken saatlerinde Yapracık pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.

Kerimoğlu ve Başkan Vekili Deniz, tezgahlarına uğrayıp selamlaştıkları esnafla sohbet etti, dile getirilen talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Esnafla kahvaltı yapan Kerimoğlu ve Deniz, pazar esnafını ilgilendiren konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Gerekli notlarımızı aldık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerimoğlu, ziyarette, esnafla beraber kahvaltı yaparak sohbet ettiklerini belirterek, "Onların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. Bizlerin görevi halkımızın ve esnafımızın yanında olarak onları dinlemek ve sorunlarına çözüm üretmektir. Tüm esnafımıza güzel sohbetleri için teşekkür ediyorum ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından pazarcı esnafı, ziyaretlerinden ötürü Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na, Başkan Vekili Deniz'e ve Zabıta İşleri Müdürü Sancar'a teşekkürlerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.