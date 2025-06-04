Estonya, Ottawa Antlaşması'ndan Çekildi

Estonya, Rusya'nın oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararı aldı.

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'nin haberine göre, Estonya Meclisi bugün antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilmeyi oyladı.

Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, mecliste yaptığı konuşmada, kararı memnuniyetle karşıladığını ve bunun Rusya'ya "net bir mesaj" verdiğini söyledi.

Estonya'nın sözleşmeden çekilmesini "doğru bir adım" olarak nitelendiren Tsahkna, Rusya'nın Avrupa için ciddi ve uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Tsahkna, Estonya'nın topraklarını ve özgürlüğünü savunmak için gerekli tüm araçları kullanmaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararı, 89 milletvekilinin katıldığı meclis oylamasında 81 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Kararın, cumhurbaşkanı onayından geçmesi gerekiyor. Estonya, kararı Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer taraf ülkelere bildirdikten altı ay sonra mayın stoklama ve döşeme hakkı kazanacak.

Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya Ottawa Antlaşması'ndan bölgedeki güvenlik endişesi nedeniyle çekilmeyi planladıklarını duyurmuş, Letonya ve Litvanya çekilme sürecini başlatan ilk ülkeler olmuştu.

Ottawa Antlaşması nedir?

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si antlaşmayı imzalayıp onayladı.???????

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur, Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.