Etiyopya'da 9 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

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ADDİS ABABA, 4 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), insan kaynaklı ve doğal afetler nedeniyle Etiyopya genelinde dokuz milyondan fazla çocuğun okul dışında kaldığını açıkladı.

UNICEF, perşembe günü geç saatlerde yayımladığı son Etiyopya İnsani Durum Raporu'nda, iklim şokları ve çatışmalar nedeniyle ülkede 6.000'den fazla okulun kapatıldığını söyledi.

Raporda ayrıca, 10.000'den fazla okulun, yani ülke genelindeki okulların yüzde 18'inin çatışmalar ve iklim şoklarından zarar gördüğü belirtilerek çocuklar için güvenli ve işlevsel öğrenme alanlarının mevcudiyetinin daha da azaldığı kaydedildi.

Etiyopya'nın farklı bölgelerinde, özellikle de ülkenin Amhara ve Oromia bölgelerinde çatışmaların devam ettiğinin altını çizen UNICEF, eğitim sektörünün "harap olduğunu" söyledi. Çatışmalar, doğal afetler ve yerinden edilme nedeniyle şu anda dokuz milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

Etiyopya hükümeti, silahlı grupların bulunduğu bölgelerde genellikle "aşırılık yanlısı grupları" eğitim ve kalkınma girişimleri gibi hayati hizmetleri engellemekle suçluyor.

Öte yandan UNICEF, ülke artan insani ihtiyaçlarla karşı karşıya kalırken finansman eksikliğinin Etiyopya'daki insani yardım müdahalesini engellediği konusunda uyardı.

Açıklamada, "UNICEF, çocukların ve bakım verenlerinin 2024 ve sonrasında hayat kurtarıcı destek almalarını sağlamak için destek çağrısında bulunmaya devam ediyor" denildi.