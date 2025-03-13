Etiyopya'da Çin Yapımı Çimento Fabrikası Açıldı

AMHARA, 13 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Amhara bölgesinin Lemi kasabasında Çin tarafından inşa edilen Lemi Ulusal Çimento Fabrikası, 5 Mart 2025.

Etiyopya'da Çin tarafından inşa edilen ve günlük 10.000 ton üretim kapasitesiyle ülkenin sektöründeki en büyük tesisi olan Lemi Ulusal Çimento Fabrikası, Etiyopya'nın inşaat sektöründe bir devrim yaratarak ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırıyor. Fabrika, aynı zamanda teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konusunda sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor.

West China Cement'in Afrika kolu West International Holding ile East African Holding şirketinin ortak girişimi olan bu son teknoloji fabrika, Etiyopya'nın endüstriyel dönüşüm sürecinde bir kilometre taşı olma yolunda hızla ilerliyor. (Fotoğraf: Liu Fangqiang/Xinhua)