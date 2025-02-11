Etna'da Lav Akışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Etna'da Lav Akışı Devam Ediyor

Etna\'da Lav Akışı Devam Ediyor

Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor, önemli bir değişiklik yok, durum kontrol altında.

11.02.2025 11:48
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor.

İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.

Yanardağdaki volkanik faaliyetlerin normal olduğu vurgulanan haberlerde, bu son durumun, Etna'nın halihazırda sürekli aktif bir volkanın normalde yaydığından daha fazla enerji yaymadığının bir işareti olduğu aktarıldı.

Haberlerde, ayrıca lav akıntısının oldukça dar bir hatta ilerlediği ve sadece birkaç yüz metre uzunluğunda olduğu kaydedildi.

Endişe edilecek bir durum olmadığına işaret edilen haberlerde, gelişmelerin yetkililer tarafından dikkatle takip edildiği bildirildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etna'da Lav Akışı Devam Ediyor - Son Dakika

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