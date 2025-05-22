Ev Gencine Dikkat Çektiler

(ANKARA)-Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eyleme katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,"Son açıklanan verilere göre Türkiye'de tam beş milyon 'ev genci' var. Ne eğitimdeler ne de istihdamda yer alabiliyorlar. İktidara, politikalarına ve çaldığı umuda karşı gittikçe büyüyen sessiz bir çığlıktır. İktidar Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor diyor, ama işsiz gençleri görmek istemiyor. Gençlere evlenin diyor ama açlık sınırının altında verdiği asgari ücreti artırmaya yanaşmıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ev genci eylemine katıldı. Ankara'nın Ulus meydanında düzenlenen eylem ile sayıları 5 milyona ulaşan ev gençlerinin sorun ve taleplerine dikkat çekildi. Bu ilginç eylemi ziyaret ederek temsili ev genci ile sohbet eden Arıkan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son açıklanan verilere göre Türkiye'de tam beş milyon 'ev genci' var. Ne eğitimdeler ne de istihdamda yer alabiliyorlar. İktidara, politikalarına ve çaldığı umuda karşı gittikçe büyüyen sessiz bir çığlıktır. İktidar Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor diyor, ama işsiz gençleri görmek istemiyor. Gençlere evlenin diyor ama açlık sınırının altında verdiği asgari ücreti artırmaya yanaşmıyor. Evlenen gençlere çocuk yapın diyor ama Yeni Doğan Bebek çetesine, şiddete bulanmış sokaklara, uyuşturucu tuzaklarına, kumarın aldatıcı reklamlarına, iflas etmiş eğitime çare bulmuyor. 5 milyon ev gencine sesleniyorum: Biz sizi unutmayacağız, gençlerimizin her platformda haklarını savunmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz."