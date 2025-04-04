Ev Hapsi 'Katargate' Duruşmasında - Son Dakika
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Ev Hapsi 'Katargate' Duruşmasında

İsrail'de 'Katargate' davasında Netanyahu'nun yardımcıları ev hapsine alındı, sorgulama gergin geçti.

04.04.2025 15:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşlarının sanık sandalyesine oturduğu "Katargate" davasının ilk duruşmasında hakim ev hapsi kararı aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisinin tutukluluk hallerinin 2 hafta uzatılması talebine rağmen hakim, Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich'in iki hafta ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Mahkeme, ev hapsine ek olarak Feldstein ile Urich'e iki ay boyunca "Katargate" skandalıyla ismi anılan şahıslarla irtibat kurmama ve 80 gün süreyle yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

İsrail'de patlak veren "Katargate" skandalına ilişkin soruşturmayı yürüten, İsrail polis teşkilatının yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi "Lahav 433" ise Feldstein ile Urich'in serbest kalmaları halinde soruşturmanın riske girebileceği endişesiyle tutukluluk hallerinin uzatılmasını talep ettiğini bildirdi.

Feldstein ve Urich'i davada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kişisel avukatı Amit Hadad savunuyor.

Polisin sorgu sırasında müvekkillerine kötü muamelede bulunduğunu öne süren Hadad, Urich'in soruşturmayı yürüten polislerin dün kendisine bağırmasının ardından bayıldığını iddia etti.

Netanyahu'nun yardımcıları, ortak sorguda birbirini suçlamıştı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, "Katargate" soruşturmasının kilit şüphelileri Netanyahu'nun sözcülerinden Feldstein ve danışmanı Urich dün ortak sorgu sırasında hararetli bir tartışmaya girmişti.

İlk olarak ayrı ayrı sorgulanan sanıkların çelişkili ifadeler vermesinin ardından ortak sorguya alındıkları belirtilen haberde, Feldstein'ın yalan söylemekle itham ederek tartıştığı Urich'in ağlamaya başladığı aktarılmıştı.

"Katargate" skandalı

"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart'ta tutuklanmış, Netanyahu da aynı gün polise ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ev Hapsi 'Katargate' Duruşmasında - Son Dakika

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