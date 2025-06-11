Ev İçi Şiddet Vakalarında Artış - Son Dakika
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Ev İçi Şiddet Vakalarında Artış

11.06.2025 09:38
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TKDF, Mayıs'ta 42 ev içi şiddet vakası kaydedildiğini açıkladı, mağdurların çoğu kadın.

(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarı olduğunu bildirdi. TKDF, bu verinin "Kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını gösterdiğini" vurguladı.

TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrıların, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösterdiğini ifade etti. TKDF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kayderildi:

"2025 Mayıs ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarıdır. Bu vakaların 30'u kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıktan şiddetin ihbarlarıdır. 16 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 1 yaka ihbarı olmuştur. 51 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 23 çağrı karakola, 15 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Mayıs ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları; 15-60 arasında değişmiştir. Gelen aramalardaki bazı mağdurların yaşları, ihbarcılar tarafından bilinmediği için belirtilememiştir.

"Şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır"

Gelen aramalar göstermektedir ki, şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 96.4). Bu oranı yüzde 1.9 ile kız çocuk izlemektedir. İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır (psikolojik şiddet yüzde 39.69; fiziksel şiddet yüzde 39.68). Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 6.35'i sosyal şiddet yüzde 3.17'si cinsel şiddet ve yüzde 11.11'i ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur. Burada şunu belirtmekte fayda vardır; her ne kadar analiz yaparken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolay olsa da, gerçek hayatta bu durum o kadar kolay olmamaktadır. Çoğu vakada birçok şiddet türü birlikte yer alabilmekte fakat bir ya da iki tanesi maruz kalan üzerindeki derin etkileri nedeni ile diğerlerinden öne çıkmakta ve maruz kalan tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda fiziksel şiddet dışındaki şiddet türleri, maruz kalan tarafından bilinmiyor olabilir. Ayrıca, farklı şiddet türleri biliniyor olsa dahi ihbarda bulunmak, o konuda yardım talep etmek için yeterince acil ve ciddi bir durum olarak değerlendirilmiyor olabilir.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını göstermektedir. 2025 Mayıs ayında, kadınların evli oldukları erkekler yüzde 44.6 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile fertleri içerisinde genel anlamda baba ve erkek evlat şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ev İçi Şiddet Vakalarında Artış - Son Dakika

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