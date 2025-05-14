Ev Kadınlarına Emeklilik Çalışması

(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliklerine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran- temmuz ayında, altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na da getireceğiz" dedi. Işıkhan, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup toplantısı öncesinde, çalışmayan kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilere yönelik henüz bir çalışmaları olmadığını belirten Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ev kadınlarının emekliliklerine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran- temmuz ayında, altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na da getireceğiz. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını arayacağız ama bunun sınırını çok iyi belirlemmiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi... Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten" diye konuştu.

Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken olduğunu söyledi.