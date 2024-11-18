Ev Tapusu İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ev Tapusu İçin Mücadele

Geniş Video İzle

Firdevs Karasinan, annesinden ev tapusunu almak için mücadele ediyor, maddi zorluklar yaşıyor.

18.11.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tek isteği yaşadığı evin tapusunu annesinden almak

-"Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk"

BURSA - Berlin'deki evinden 3 yıl önce Alaska'ya gidiyorum diye ayrılıp bir daha haber alınamayan Soydan Karasinan'ın ablası Firdevs Karasinan'ın içler acısı hali yürekleri dağladı. Tek isteği yıkılmak üzere olan oturduğu evin tapusunu annesinden almak olan Firveds Karasinan, "Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk" dedi.

Berlin'deki evinden 3 yıl önce "Alaska'ya bisiklet turuna gidiyorum" diye ayrılıp bir daha geri dönmeyen Soydan Karasinan'ın kardeşi Firdevs Karasinan, Demirkapı Mahallesi'nde annesi Nevriye Güvenç'ten kalan eski bir evde oturuyor. Bir restoranda bulaşıkçı ve çaycılık yaparak geçimini sağlayan Karasinan, zor şartlarda yetiştirdiği oğluyla beraber yaşıyor. İşyerine gitmek için onlarca merdiven inen, evine gelmek için aynı merdivenleri geri çıkan Firdevs Karasinan'ın tek isteği oturduğu evin tapusunu annesinden almak. Alaska'ya gittiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Soydan Karasinan'a sosyal medya üzerinden defalarca mesaj atan Firdevs Karasinan, sadece okulda öğrendiği İngilizce eğitimine rağmen Alaska'ya gidip kayıp kardeşini bulmak istediğini söyledi.

Oturduğu evin tapusunu almak istediğini söyleyen Firdevs Karasinan, "Kız kardeşimle bu evin kavgasını ettim. Annem kız kardeşime 3 sene önce ev almış ben bunu sonradan öğrendim. Kardeşim sana evi kendisinin aldığını söylemişti. Yazıklar olsun. Herkesin başını sokacak bir evi var bu harabe haldeki evde benim olsun istedim. Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk. Ondan para veya miras da istemiyorum. Sadece bu yaşadığım evi istiyorum. Maddi gücüm olsa annemle beraber pasaportu, vizeyi çıkartıp Alaska'ya giderim. Az çok benim de İngilizcem var. Giderim Soydan'ı aramaya destek olurum. Ama maddi gücüm yok. Ben yıllardır bulaşıkçılık yapıyorum. 20 seneye yakın bulaşıkçı olarak çalışıyorum" diye konuştu.

Ev Tapusu İçin Mücadele
Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Alaska, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev Tapusu İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:51:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ev Tapusu İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.