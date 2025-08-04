Evciler'de Buğday Festivali Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde "Baraklı Köyü 2. Dayanışma ve Buğday Festivali" gerçekleştirildi.

Evciler Kaymakamı Sümeyye Senanur Aykaç, Baraklı köyündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dayanışma ve buğday adını verdiğimiz bu güzel festival, emeğin ve toprağın kutsallığını, bereketin ve paylaşmanın güzelliğini, yardımlaşmanın ve birlikte başarmanın ne kadar değerli olduğunu vurgulamak için bir araya geldiğimiz bir etkinliktir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve konserler düzenlendi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve köylüler katıldı.