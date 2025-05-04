Evde Dehşet: Oğul Annesini Bıçakladı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi (59) bıçaklayarak öldürdü. Murat K. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Saliha K.'nin evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Saliha K.'nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.