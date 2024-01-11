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Evde kavga eden çift vazoyla birbirini yaraladı - Son Dakika
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Evde kavga eden çift vazoyla birbirini yaraladı

Aksaray'da bir çift, evde çıkan kavgada vazoyla birbirlerini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mevlüt Ç., olayı gazetecilere anlattı.

Evde kavga eden çift vazoyla birbirini yaraladı
11.01.2024 - 10:35,
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AKSARAY'da evde kavga eden Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı. Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: DHA
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Aksaray, kavga, Polisiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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