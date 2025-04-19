Evde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Evde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor

Düzce'de evde sağlık hizmetleri sayesinde hastalar, konforla sağlık hizmeti alıyor.

19.04.2025 20:35
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Evde sağlık hizmetleri ekipleri özveriyle devam ediyor

-"93 Yaşındaki Fatma Üstün "Evde sağlık var"

DÜZCE - Sağlık Bakanlığı tarafından yatağa bağımlı, özel bireyler ve yaşlı vatandaşların evlerinde sağlık kurumları konforunda sağlık hizmeti alabilmeleri için yürürlüğe konulan Evde sağlık hizmetleri, hastaların ve yakınlarının duasını alıyor. Ekiplerin evde kontrollerini yaptığı hastalar, muayene olduktan sonra gözyaşlarına boğuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan yaşlı, özel birey ve yatağa bağımlı hastalar ve yakınları için umut ışığı oluyor. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de başvuru yaparak evde sağlık hizmeti almak isteyen hastaları sık sık ziyaret ederek tedavilerine yardımcı oluyor. Rutin sağlık kontrolleri yapılan hastalar gerek duyulursa da ambulanslarla hastanelere sevkleri sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan ekipler, kapı kapı gezerek evde sağlık hizmeti alan yaşlı, yatağa bağımlı ve özel bireyler ile kurdukları yakın diyaloglar ise onları ailenin bir ferdi yapıyor. Sağlık ekiplerini hemen yanı başlarında gören vatandaşlar, güler yüzle karşıladıkları sağlık ekiplerine birçok konuda yardımcı olmayı da ihmal etmiyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, evde bakımı yapılan hastanın tansiyon, şeker ölçümlerini gerçekleştirip şikayetleri olup olmadıklarını da soruyor. Aldıkları cevaplara göre de gereken müdahaleleri gerçekleştiriyor.

"Evde sağlık var"

Yatağa bağımlı olan ve 93 yaşındaki Fatma Üstün, evde sağlık hizmeti ekiplerinin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Allah razı olsun sağlıkçılardan evimize kadar geldiler. Allah zihin açıklığı versin size. Devamlı geliyorlar sağlığımı kontrol ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Evde sağlık var" dedi.

"Doktor evimize kadar gelip tedavi ediyor"

93 yaşındaki annesine bakan Nuriye İnan ise, evde sağlık hizmetleri ekiplerinin sık sık geldiğini belirterek, "Hasta olduğu zamanlarda telefon açıyoruz o zaman rahatsızlığına göre doktor geliyor. Onun dışında sürekli geliyorlar. Ayda bir defa sonda değiştirmeye geliyorlar. Rahatsızlığını belirtiyoruz telefonla ona göre de doktor gelip muayenesini yapıyor. Çok memnunuz Allah hepsinden razı olsun. Hastaneye götürmek daha zor ama evde sağlık daha güzel" ifadelerinde bulundu.

"50 binden fazla hane ziyareti gerçekleştirildi"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise evde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi vererek, ekiplerin yaptığı çalışmanın hem hastanın hem de hasta yakınlarının konforunu sağladığını dile getirdi. Dr. Yılmaz; "Evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığımızın yüz akı dediğimiz projelerinden bir tanesi. Sadece yatağa bağımlı hastalar değil belirli bir yaşın üstündeki ziyaret edip onların tedavi ve takiplerini yaptığımız bir sistem halinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 18 bin 898 hane ziyareti gerçekleştirdik. Toplama baktığımızda hanelere birden fazla gidildiği için 50 binden fazla ziyaret edilmiş oluyor. Bu yılın ilk 3 aylık periyodunda da 4 bin 700 civarında hane ziyareti gerçekleştirdi evde sağlık hizmeti ekiplerimiz. Burada hastalarımızın her zaman hastaneye gidebilme imkanı olmadığı için hem hastaya hizmet hem hasta yakınlarının konforu ile evde yapılan birçok hizmetimiz var. İlaçlarının yazılması, hasta bezleri olsun, değişimler gibi birçok işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem hastalarımızın memnuniyeti hem de hastaya bakan aileleri de bir nebze olsun sağlıkla ilgili konularda rahatlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir hizmet. Dua alınan bir hizmet. İnşallah daha da gelişerek devam etmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hasta yakınları Sağlık Bakanlığını ya da Düzce İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak evde sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar.

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Kaynak: İHA

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