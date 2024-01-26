Evin Camındaki Türk Bayrağını Söken Şahsa Ev Hapsi Kararı

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Eskişehir'de bir sokakta evin camındaki Türk bayrağını sökerek çöp topladığı el arabasına koyan ve görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik İbrahim K. hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında ev hapsine karar verdi. İbrahim K.'nın ifadesinde Türk bayrağının düşmek üzere olduğunu görmesi üzerine çekip aldığını ve evinin bahçesine asmak istediğini söylediği öğrenildi.