Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat

Aile Bakanlığı, 'Evlilik Kredisi' dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Resmi sitelere başvurun.

06.03.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına yönelik girişimlerin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, yurttaşların başvurularının sadece "htps://ailegenclikfonu.aile.gov.tr", "https://turkiye.gov.tr" resmi siteleri üzerinden yapabileceğine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına yönelik girişimlerin tespit edildiğine dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde 'Evlilik Kredisi' ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece htps://ailegenclikfonu.aile.gov.tr, https://turkiye.gov.tr resmi siteleri üzerinden yapılmaktadır."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dolandırıcılık, Aile Bakanlığı, Politika, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:14:55. #7.11#
SON DAKİKA: Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.