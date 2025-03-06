Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat

Güncel

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına yönelik girişimlerin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, yurttaşların başvurularının sadece "htps://ailegenclikfonu.aile.gov.tr", "https://turkiye.gov.tr" resmi siteleri üzerinden yapabileceğine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına yönelik girişimlerin tespit edildiğine dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde 'Evlilik Kredisi' ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece htps://ailegenclikfonu.aile.gov.tr, https://turkiye.gov.tr resmi siteleri üzerinden yapılmaktadır."