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Evliliklerini taze tutmak için 29 Şubat'ı seçtiler

Anlamlı nikahı Başkan Çerçi kıydı

MANİSA - Manisa'da nikah tarihlerinin anlamlı olmasını isteyen bir çift 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Anlamlı törene katılarak sürpriz yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, nikahı kıyarak gençleri tebrik etti.

Manisa'da nikah tarihlerinin daha da anlamlı olmasını isteyen Murat ve Burcu Yaşayan çifti, 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinde nikah masasına oturdu. 29 Ekim'de nişan törenlerini gerçekleştiren genç çift, 29 Şubat'ta nikah kıyarken düğünlerini de 19 Mayıs'ta yapacak. Çiftin anlamlı bir günde nikah masasına oturacağını öğrenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de törene katılarak Yaşayan çiftine sürpriz yaptı. Nikahlarını kıyan Başkan Çerçi, evlilik yıl dönümlerini nasıl kutlayacakları sorusu üzerine damat Murat Yaşayan, "4 yılda 1 yıl evli gibi kalacağız ve evliliğimiz her zaman taze kalacak" diyerek cevap verdi.

"İlk defa 29 Şubat'ta nikah kıydım"

Belediye Başkanlığı hayatı boyunca ilk defa böylesi bir nikah kıydığını söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde ben de ilk defa 29 Şubat'ta nikah kıymış oldum. Benim ve gençlerimiz için anlamlı oldu. Onlar da 4 yıllık evliliklerini toptan kutlayacaklar herhalde. Onlar için de hayırlı olsun. Mutluluklar diliyorum. İlk defa ben de böyle bir günde nikah kıydım" dedi.

"Evliliğimiz hep genç kalacak"

4 yıllık evliliklerinde 1 yıl evli gibi kalarak evliliklerini genç tutacaklarını söyleyen damat Murat Yaşayan, "Bugünü bilerek seçtik. 4 yıllık evliliğimizde aslında 1 yıllık evli gibi olacağız ve hep genç kalacağız. Bu yüzden bu özel günü seçtik. Düğünümüz de 19 Mayıs'ta olacak. Hep özel günleri seçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anlamlı güne beraber karar verdiklerini söyleyen gelin Burcu Yaşayan, "Beraber karar verdik. Bizim için anlamlı oldu. Başkanımız Mehmet Çerçi'nin de gelip nikahımızı kıyması bizim için anlamlı oldu" dedi.