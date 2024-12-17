Evo Morales Hakkında Yakalama Kararı

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Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında 2006-2019 yıllarındaki başkanlık döneminde "cinsel istismar" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Savcı Sandra Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, Morales hakkında daha önce yapılan "insan kaçakçılığı" suçlamasının yanı sıra "reşit olmayan bir kişiyi istismar" ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

İddialara göre, mağdurun ebeveynleri, "iyilik" karşılığında 15 yaşındaki kızı Morales'e teslim ederken savcı Gutierrez, bu suçlamaların ardından eski başkan hakkında ikinci kez yakalama kararı verildiğini belirtti.

Gutierrez, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla 11 Ekim'de de hakkında yakalama kararı çıkarılan Morales'in, taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu Chapare kentinde yaşadığı ve yakalanamadığını kaydetti.

Morales'in yakalanması için çok sayıda polis operasyonlarının başlatıldığını doğrulayan savcı Gutierrez, "Bu vatandaş hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasına devam etmek imkansızdı. Pek çok polis memuru protestocularının saldırganlığının ve cinayet girişiminin kurbanı oldu." dedi.

Daha önce "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.