Evrende Görülen En Yüksek Enerjili Gama Işını Hattı Keşfedildi - Son Dakika
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Evrende Görülen En Yüksek Enerjili Gama Işını Hattı Keşfedildi

Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, evrende şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattı keşfedildi. 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olan bu hattın, gök cisimleri tarafından yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi olduğu belirlendi. Araştırma, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.

25.07.2024 20:23
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Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

Global Times gazetesinin haberine göre, bilim insanlarınca gözlemlenen gama ışını hattının, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olduğu saptandı.

Bu hattın evrendeki gök cisimleri tarafından şimdiye kadar yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi özelliği gösterdiğini belirten bilim insanları, bunun, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli veriler sunduğunu bildirdi.

Araştırma "Science China Physics, Mechanics & Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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