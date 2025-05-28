Eymen Durak Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eymen Durak Davasında Yeni Gelişme

28.05.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anne ve sevgiliye, müstehcen yayınlar nedeniyle 10 yıl hapis cezası talep edildi.

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla yargılandıkları davada 10 yıl hapis cezası talep edildi.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Elçetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatlar salonda hazır bulundu. Anne Mine Durak, bir önceki duruşmada savunması alındığı için duruşmaya katılmadı.

Hakim, her 2 sanık hakkında açılan "müstehcen yayınlar" ile "çocukların fuhşa teşvik ve aracılık" dosyalarının birleştirildiğini söyledi.

Savunması alınmak istenen Serkan Elçetin, tansiyonunun çok yüksek olduğunu ve ilaç alarak duruşmaya bağlanabildiğini belirterek yazılı savunma yapmak istediğini kaydetti.

Hakimin suçlamaya ilişkin sorusu üzerine Elçetin, "Benim cezam 2073'te bitiyor. Sizin vereceğiniz cezadan korkum yok. Ancak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun fuhşa teşvikini yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların Eymen Durak'a karşı cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntü aldıklarını ve sanık Serkan Elçetin'in telefonunda tespit edilen müstehcen yayınlarda çocukları kullanma suçunu işlediklerini belirterek, 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddia makamı ayrıca, çocuğu fuhşa teşvik, fuhuş yaptırma veya aracılık etme suçundan yeterli delil bulunmadığını belirterek 2 sanığın da bu suçtan beraatini istedi.

Hakim, avukatların mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladıklarını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde 2 sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eymen Durak Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:44:16. #7.13#
SON DAKİKA: Eymen Durak Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.