Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen: "Şeffaf, Adil ve Üretken Bir Yönetim Anlayışıyla Eyüpsultan'ı Geleceğe Hep Birlikte Taşıyacağız"

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu meclis toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Özmen, "Daha yeşil bir Eyüpsultan, daha güvenli yapılar, daha huzurlu mahalleler, daha fazla sosyal destek ve daha fazla katılımcı belediyecilik için aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz; şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla Eyüpsultan'ı geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Başkan Özmen, 2024 yılında yürütülen hizmetleri, yatırımları ve sosyal projeleri kapsayan Faaliyet Raporu'nu belediye meclis toplantısında kamuoyuna sundu. Özmen, şunları söyledi:

"Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

"Bu rapor, Eyüpsultan'daki tüm hizmetlerin, projelerin ve yatırımların halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda nasıl etkin bir şekilde gerçekleştirildiğinin somut bir göstergesidir. Enflasyon oranları, döviz kurları ve hayat pahalılığı gibi sorunlar, hem bireylerin hem de devletlerin çözmesi gereken temel meseleler haline geldi. Ancak biz tüm bu koşullara rağmen Eyüpsultan'da vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Vergi gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla artış olduğuna dikkati çeken Başkan Özmen, "Vergi Gelirleri'ni 2023 yılına kıyasladığımızda, vergi artışlarını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 iken, yüzde 66,94 lük artış sağlanmıştır. Genel olarak tahsilat rakamlarında artış söz konusudur. 2024 yılında yeni arsa satışı yapılmamasından dolayı sermaye gelirimizin düştüğü görülmektedir. Mevcutta görülen tahsilat rakamı ise 2023 yılından gelen taksitlere aittir" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin önemini de vurgulayan Başkan Özmen, şöyle devam etti:

"Dayanışma içinde bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz"

"Bizler, belediyeciliği sadece yol yapmak, park düzenlemek, bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda belediyecilik, insanı merkeze alan, herkesin yaşamına dokunan bir hizmet anlayışıdır. Sosyal belediyecilik; bir çocuğun okula tok gitmesini, bir annenin çocuğunu güvenle kreşe bırakabilmesini, yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin yalnız kalmamasını sağlamaktır. Bu anlayışla kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği, dayanışma içinde bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz."

Sosyal yardım süreçlerinin profesyonelleştiğine dikkati çeken Özmen, tüm sosyal incelemelerin yalnızca sosyal hizmet uzmanları tarafından yapıldığını söyledi. Özmen, yerinden hizmet modeliyle evde temizlik, sıcak yemek, kıyafet, medikal malzeme gibi desteklerin sosyal adalet ilkesiyle yeniden yapılandırıldığını vurguladı.

Öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için destek vermeye devam ettiklerini belirten Özmen, bin 247 öğrenciye İstanbulkart aylık abonman desteği, 3 bin 774 öğrenciye ise kırtasiye desteği sağlandığını aktardı.

Vatandaşların anlaşmalı marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini alabilmelerini sağlayan sosyal destek kartlarına da değinen Başkan Özmen, şunları söyledi:

"Bin 918 sosyal destek kartına 3 milyon 428 bin 416 TL'lik bakiye yüklenerek anlaşmalı yerlerden alışveriş yapılmaları sağlandı. 17 bin 500 haneye Ramazan kolisi desteği verilirken, 2025'te yalnızca sosyal inceleme sonucu hak eden 3 bin 496 haneye yardım ulaştırıldı. Sosyal Destek Kartı sistemi, İstanbulkart ve İş Bankası POS cihazlarıyla mahalle esnafında da kullanılabilir hale geldi."

İlçede yaşayan kadınların eğitimi ve istihdam edilmesine ayrıca önem verdiğini dile getiren Özmen, şu bilgileri verdi:

"Eyüpsultan Belediyesi tarafından kadınların istihdamı ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla kurulan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda 10 merkezde 34 alan ve 175 farklı branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Yine Kariyer ve İstihdam Merkezi'mizde 2024 yılı son çeyreği ile tematik mülakatların sayısı arttırılmış olup sektörel bazlı toplu mülakatların sıklığı arttırılmıştır. Sektörel bazlı çalışma yürüttüğümüz toplam 66 firma ile de mülakatlar gerçekleştirdik. Yaz ve kış spor okullarında toplam 10 bin 715 öğrenciye hizmet verildi. Yedi spor salonunda 17 bin 850 kullanım, yüzme havuzlarında 34 bin 815 kullanım, buz pistinde 27 bin 453 kullanım kaydedildi. Ayrıca 11 branşta faaliyet gösteren belediye spor kulübünde 650 sporcu yer aldı."

Eyüpsultan'da geçen yıl boyunca da faaliyetlere hız kesmeden devam edildiğini dile getiren Özmen, "Çocuk tiyatrosundan müzik konserlerine, mahalle sanat atölyelerinden Boğaz gezilerine kadar toplam 360 kültürel etkinlik düzenlendi bu etkinliklere ise 357 bin 44 vatandaşımız katıldı. 10 tur boğaz gezisine 3 bin 869 kadın katılırken, ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz 20 tur cami/türbe gezisine bin 655 kadın katıldı. 895 çocuk ve annesi ise Vialand Tema Park'ta eğlence turuna katıldı" ifadelerini kullandı.

Özmen, göreve geldikleri ilk günden itibaren Çözüm Merkezi'ni daha aktif ve etkili bir şekilde kullandıklarına dikkati çekerek, 221 bin 262 çağrı alındığını ve bunların yüzde 92'sinin cevaplandığını belirtti. 86 bin 58 talep ve şikayetten 85 bin 465'inin ise çözüme ulaştırıldığını paylaştı.

Eyüpsultan'ı daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceklerini vurgulayan Özmen, "203 adet parkın günlük temizlik, sulama, hasar gören oyun ve spor aletlerinin tamiri, 183 bin 708 metrekarelik yeşil alanın çim biçimi, çapalama, gübreleme, sulama gibi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca 29 adet parkımız yenilendi, dört adet yeni park yapıldı, bir adet yürüyüş yolu yenilenirken, altı okulda da tarım alanı düzenlendi" diye konuştu.

Özmen, insan, çevre ve hayvan sağlığının korunması amacıyla veterinerlik hizmetlerine de ağırlık verdiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2024 yılı içerisinde kurumumuza 25 bin 793 talep gelmiş, bin 548 kısırlaştırma yapılmış, bin 707 kuduz aşısı ve 5 bin 695 iç-dış parazit uygulandı. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın 247 sahipli hayvanlarına bakımevimizde kuduz aşısı uygulandı ve kayıt altına alındı. 8 bin 316 sahipsiz sokak hayvanlarının muayene ve tedavileri, rehabilitasyonları bakımevimizde gerçekleştirildi. Vektörle mücadelede halk sağlığının korunması amacıyla 5 bin 545 adet faaliyet gerçekleştirildi. 121 sahiplendirme yapıldı, 2 bin 742 mikroçip uygulandı, 723 kedi barınma ünitesi parklara ve uygun alanlara konuldu, 15 bin 140 kilogram kedi/köpek maması sokak hayvanlarının beslenmeleri için tüketildi."

İlçenin altyapı çalışmalarına da ağırlık verip 83 cadde ve sokağın yenilendiğini aktaran Özmen, "Toplam 83 cadde ve sokakta 31 bin ton asfaltlama çalışması yapıldı. Bu 83 sokaktan 80'i son 10 yıldır yıldır hiç asfalt dökülmemiş cadde ve sokaklardır. Bunun dışında 29 bin 134 ton asfalt ile muhtelif yerlerde robot ve yama çalışması yapıldı. Toplamda 60 bin 463 ton asfalt döküldü" dedi.

Göreve geldiği günden beri birbirinden önemli projeleri tamamladıklarını, birçok projenin ise devam ettiğini ve çok yakında hizmete açılacağını dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"lk kent lokantamız çok yakında hizmete açılacak"

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın uygun fiyata kaliteli yemek yiyebilecekleri Eyüpsultan'daki ilk kent lokantamız Whitehill AVM Kent Lokantası'nı tamamladık ve çok yakında hizmete açılacak. Esentepe Kütüphane ve Paylaşımlı Ofis, Göktürk Kütüphane ve Paylaşımlı Ofis, Sakarya ESMEK, Ensari Konağı Tadilat ve Pirinççi ASM de tamamladığımız projeler arasında. Ayrıca devam eden projelerimiz arasında da Esentepe Kız Öğrenci Yurdu, Güzeltepe Cemevi, Göktürk Bağlantı Yolu Projesi yer alıyor. Eyüpsultan Hayvan Yaşam Alanı ve Rehabilitasyon Merkezi, Dolphinarium Binasının İşlevlendirilmesi, Güzeltepe Emekliler Lokali, Göktürk Sanat Galerisi, Göktürk Sosyal Tesis, Alibeyköy Meydan, Kemerburgaz Camii ve Çevre Meydan Düzenleme, Çırçır Meydan, Eyüpsultan Meydanının Geliştirilmesi, Rami Kütüphanesi Dış Bahçesi Düzenleme, Göktürk Kültür Merkezi, Çocuk Etkinlik Merkezi ve Otopark, EKSM Yapısının Üst Yol ve Kıyı Bağlantısının Güçlendirilmesi de planladığımız projeler arasında bulunuyor."

Stratejik planlama sürecinde mahalle buluşmaları, online anketler ve STK odak grup çalıştayları ile vatandaş katılımı sağlandığını vurgulayan Başkan Özmen, "Mahalle Buluşmaları'nda her yaştan insanımızın talep ve şikayetlerini tüm yönetim kadromuzla yerinde ve yüz yüze dinledik. Kısa, orta ve uzun vadeli çözümler geliştirdik. 2025-2029 Stratejik Plan hazırlık sürecinde yaptığımız çalıştay ve anketlerle her yaş grubundan vatandaşımızın görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 5 yıllık stratejik planımızın amaçlarını ve hedeflerini oluşturduk" dedi.

"Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezi sayısını artıracaklarını belirten Özmen, şöyle devam etti:

"Eyüpsultan'da yuvasız mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz"

"Biz bu şehri sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, yarınların hayalleriyle inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kentin gerçek gücü; altyapısında, yollarında ya da binalarında değil, çocuklarında, ailelerinde ve onların umutlarında gizlidir. Bu anlayışla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen Yuvamız İstanbul projesi, Eyüpsultan için sadece bir sosyal hizmet değil, bir gelecek yatırımıdır. Bu anlayışla bir olan Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezi sayısını şu anda beşe önümüzdeki günlerde 10'a çıkarmış olacağız. İBB ile beraber toplamda 16 Yuvamız ile seçim zamanı söz verdiğim gibi Eyüpsultan'da yuvasız mahalle kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Eyüpsultan'ın sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de manevi ve tarihi bakımdan en kıymetli ilçelerinden olduğunu vurgulayan Özmen sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bir yılın ardından heyecanımız hala ilk günkü kadar taze"

"Bizler bu eşsiz mirası taşırken, bir yandan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, hizmette adaletli, geleceğe odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştık. Geride bıraktığımız 2024 yılı boyunca; altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden gençlik ve spor projelerine, kentsel dönüşümden afet hazırlıklarına kadar ilçemizin her noktasında adım adım, sabırla ve kararlılıkla çalıştık. Bir yılın ardından heyecanımız hala ilk günkü kadar taze. Daha yeşil bir Eyüpsultan, daha güvenli yapılar, daha huzurlu mahalleler, daha fazla sosyal destek ve daha fazla katılımcı belediyecilik için aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz; şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla Eyüpsultan'ı geleceğe hep birlikte taşıyacağız."

Özmen'in sunumunun ardından 2024 Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oylamasına sunuldu ve rapor oy çokluğuyla kabul edildi.