Eyüpsultan Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri

(İSTANBUL) Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle geleneksel ramazan ruhunu modern dokunuşlarla buluşturuyor. Ramazanın manevi atmosferini ilçede yaşatmayı amaçlayan belediye, özellikle çocuklar için atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri ve geleneksel oyunlarla dolu bir program hazırladı.

Eyüpsultan Meydanı'na kurulan özel etkinlik alanında gerçekleştirilen programlarda, çocuklar zeka oyunları, ayraç yapımı, ahşap boyama, kodlama, ritim ve uydu maket yapımı gibi etkinliklere katılıyor. Aynı zamanda Geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunları sahnelenerek, Osmanlı'dan bugüne uzanan Ramazan klasiği minik izleyicilere tanıtılıyor.

Tiyatro gösterilerinde Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli atışmaları, Kavuklu'nun neşeli halleri, İbiş'in sakarlıkları ve Nasrettin Hoca'nın bilgece esprileri, çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Eyüpsultan Belediyesi yetkilileri, düzenlenen etkinliklerin ramazan ayının manevi coşkusunu yaşatmayı ve çocuklara unutulmaz anılar bırakmayı amaçladığını belirtti.