Eyüpsultan'da Çatı Yangını

Eyüpsultan'da 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.