Eyüpsultan\'da Elektrik Tellerinde Patlama

Eyüpsultan'da yağışın etkisiyle elektrik tellerinde patlama meydana geldi. Patlamalar sokağı aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karadolap Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan elektrik tellerinde akşam saatlerinde yağışın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle tellerde patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle sokak aydınlanırken, o anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Patlama sonrası mahallenin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.
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