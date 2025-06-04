Eyüpsultan\'da Halk Otobüsünde Yangın

EYÜPSULTAN'da seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Aracı emniyet şeridinde durduran şoför, yangın söndürme tüpü kullanarak yangını büyümeden söndürdü.

Olay saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Motora yangın söndürme tüpü ile müdahale eden araç şoförü, yangını büyümeden söndürdü. Şoförün müdahalesi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.